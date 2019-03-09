Группу из девяти наркоторговцев задержали на Закарпатье

Они сбывали метамфетамин и каннабис в особо крупных размерах.

Группу из девяти наркоторговцев задержали на Закарпатье
Группу из девяти наркоторговцев задержали на Закарпатье
Фото: zk.npu.gov.ua

В Закарпатской области вчера, 8 марта, правоохранители задержали девятерых участников группы, которая на протяжении длительного времени сбывала наркотики в особо крупных размерах. Об этом сообщает Нацполиция области.

“Жители Закарпатья занимались сбытом метамфетамина и каннабиса в особо крупных размерах. Наркотики они поставляли из-за рубежа. Кроме Закарпатья распространяли запрещенные вещества и в других областях”, - говорится в сообщении.

Как уточнил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, задержанные поставляли амфетамин из Венгрии.

Во время обысков в домах наркоторговцев кроме наркотиков полицейские изъяли оружие и "денежные средства в крупных размерах". До задержания привлекли сотрудников КОРДа.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее румынские силовики задержали автомобиль с немецкими номерами, в котором двое граждан Нидерландов провезли из Украины 84,3 кг героина. Украинские пограничники наркотиков не заметили.


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