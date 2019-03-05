HBO выпустил первый официальный трейлер последнего сезона "Игры престолов"

Заключительный сезон культового сериала выйдет 14 апреля.

HBO выпустил первый официальный трейлер последнего сезона "Игры престолов"

Американский телеканал HBO обнародовал первый официальный трейлер последнего, восьмого сезона "Игры престолов".

Трейлер появился 5 марта на YouTube-канале, а также на официальной странице сериала в Facebook.

2-минутный видеоролик с событиями в сериале уже успели посмотреть почти полмиллиона раз только на одном видеохостинге.

Известно, что в новом сезоне будет всего 6 эпизодов, которые расскажут о заключительных событиях борьбы за Железный трон и войну с белыми ходоками во главе с Королем Ночи.

Выход восьмого сезона сериала запланирован на 14 апреля 2019 года. По оценкам журнала Variety, финальный сезон обещает быть одним из самых дорогостоящих за историю американского ТВ.

Напомним, сериал "Игра престолов" снимают с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми".


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