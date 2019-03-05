В этом году вручат две Нобелевские премии по литературе

За 2018 и 2019 годы.

В этом году вручат две Нобелевские премии по литературе
Фото: regnum.ru

В 2019 году будут вручены две Нобелевские премии по литературе - из-за прошлогоднего скандала с Шведской академией.

Об этом сообщает The Guardian.

В прошлом году Нобелевскую премию по литературе не вручали из-за скандала, связанного с сексуальными домогательствами.

Во вторник, 5 марта, Нобелевский фонд, который исполняет завещание Альфреда Нобеля, объявил, что Шведская академия, чтобы "восстановить утраченное доверие" наградит лауреатов 2018 года в текущем году.

Кроме того, в процедуру вручения премии за литературу внесли изменения, назначив пять независимых членов, которые будут помогать Шведской академии определять лауреатов в будущем. Как выбирают победителя, все еще остается в секрете - известно только, что в феврале Академия рассматривает около 200 номинантов, в мае составляет шорт-лист и на протяжении лета изучает финальный список из пяти авторов.

Узнать, чьи кандидатуры попадают в этот ограниченный список, можно только через 50 лет.

Напомним, последний на данный момент лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель Кадзуо Исигуро.


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