В этом году вручат две Нобелевские премии по литературе
За 2018 и 2019 годы.
В 2019 году будут вручены две Нобелевские премии по литературе - из-за прошлогоднего скандала с Шведской академией.
Об этом сообщает The Guardian.
В прошлом году Нобелевскую премию по литературе не вручали из-за скандала, связанного с сексуальными домогательствами.
Во вторник, 5 марта, Нобелевский фонд, который исполняет завещание Альфреда Нобеля, объявил, что Шведская академия, чтобы "восстановить утраченное доверие" наградит лауреатов 2018 года в текущем году.
Кроме того, в процедуру вручения премии за литературу внесли изменения, назначив пять независимых членов, которые будут помогать Шведской академии определять лауреатов в будущем. Как выбирают победителя, все еще остается в секрете - известно только, что в феврале Академия рассматривает около 200 номинантов, в мае составляет шорт-лист и на протяжении лета изучает финальный список из пяти авторов.
Узнать, чьи кандидатуры попадают в этот ограниченный список, можно только через 50 лет.
Напомним, последний на данный момент лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель Кадзуо Исигуро.
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05.03.2019 12:19