В МОН назвали даты национального мультипредметного теста, который в этом году заменит ВНО

Министр образования и науки Сергей Шкарлет подписал приказ, которым утвержден календарный план организации и проведения в 2022 году национального мультипредметного теста (НМТ).

Об этом сообщается на сайте МОН.

Тестирование будет проходить в три сессии:

основная: 18 июля – 10 августа;

дополнительная: 16-20 августа;

специальная: 12-16 сентября.

Отмечается, что, если в течение основного периода регистрации создана регистрационная карта участника ВНО, лицо является потенциальным участником НМТ.

Для того чтобы иметь возможность принять участие в НМТ, с 20 мая по 7 июня на своей Информационной странице нужно подтвердить свое желание проходить тестирование и выбрать из предложенного перечня название населенного пункта, в котором (или поблизости с которым) будет пребывание в период проведения НМТ. Те выпускники, которые в определенный период не подтвердят свое участие в НМТ, не смогут сдать тестирование.

Также с 21 июня по 7 июля нужно будет обязательно уточнить свое местонахождение во время проведения основной сессии НМТ.

Желающим, которые не имели возможности вовремя создать регистрационную карточку, можно будет это сделать с 10 по 20 июня, а затем 8–12 июля на своей Информационной странице обязательно подтвердить желание проходить НМТ для участия в дополнительной сессии тестирования.

Те, кто не сможет прибыть во временные экзаменационные центры во время основной сессии, смогут пройти тестирование во время дополнительной или специальной сессий. Для этого необходимо подать заявку для участия в соответствующей сессии тестирования. Это можно будет сделать 1-10 августа – для участия в дополнительной сессии, 1-7 сентября – для участия в специальной сессии.

До 12 июля 2022 года для зарегистрированных участников появится возможность скачать со своих Информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники других сессий НМТ смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования до 12 августа (дополнительная сессия) и 10 сентября (специальная сессия).

Информация о результатах основной сессии НМТ будет размещена на Информационных страницах участников тестирования до 12 августа 2022 года, дополнительной сессии – до 21 августа, специальной – до 19 сентября.

Напомним, 1 апреля Минобразования окончательно отменило в 2022 году государственную итоговую аттестацию и независимое внешнее тестирование. Вместо него будет проведен НМТ, который можно будет сдать и в Украине, и за рубежом, однако физическое присутствие будет обязательным.