Двух руководителей Одесского СИЗО задержали за систематическое взяточничество

Арестантов помещали в карцер и требовали деньги.

Двух руководителей Одесского СИЗО задержали за систематическое взяточничество
Двух руководителей Одесского СИЗО задержали за систематическое взяточничество
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематических взятках двух руководителей Одесского следственного изолятора, которые требовали от осужденных и их родственников неправомерную выгоду за "смягчение" условий отбывания наказания. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что должностные лица для давления над задержанными удерживали их в карцере или переводили в камеры, где им угрожали физической расправой от "смотрящих", которые сотрудничали с администрацией заведения

"Во время досудебного следствия правоохранители задокументировали факт содержания в карцере одного из подозреваемых, с которого злоумышленники требовали две тысячи долларов США. Его родственники должны были перечислить эту сумму на банковскую карточку", - сообщили в СБУ.

Также правоохранители рассказали, что во время предыдущей проверки карточки на нее только за прошлый год было перечислено более 2,3 млн гривен.

Служба безопасности провела обыски по месту жительства и работы подозреваемых. У них были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, тысяча долларов, шестьдесят тыс. гривен и документация, которая подтверждает факт противоправных действий.

Двух злоумышленников задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, в Днепре замначальника колонии задержали при даче $500 взятки полицейскому.


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