В Киеве эвакуировали подъезд из-за привязанного к двери муляжа гранаты

На двери квартиры злоумышленник написал слово "вор".

В Киеве эвакуировали подъезд из-за привязанного к двери муляжа гранаты
В Киеве к двери квартиры привязали муляж гранаты
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители разыскивают злоумышленника, который привязал к двери квартиры муляж гранаты.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Около 8:00 утра в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Ереванской на дверях квартиры заметили гранату. На вызов выехала следственно-оперативная группа районного управления и взрывотехники.

"Чтобы обезопасить людей, полицейские эвакуировали соседей из нескольких этажей и перекрыли доступ людей в подъезд. После осмотра взрывотехников выяснилось, что к двери квартиры привязан муляж гранаты Ф-1 без порохового заряда и маркировки", - говорится в сообщении

На двери квартиры, к которой была привязана граната, злоумышленник написал слово "вор".

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Одессе эвакуировали девятиэтажку из-за подозрительной коробки, в которой оказался хомяк.


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