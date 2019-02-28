Неизвестные бросили гранату в автомобиль на Оболони в Киеве

Водитель иномарки получил травмы.

Неизвестные бросили гранату в автомобиль "Ауди" на Оболони в Киеве. Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда, 28, сообщает паблик "Киев Оперативный".

"Только в Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 28, произошел взрыв. По предварительной информации - кто-то подбросил гранату в автомобиль Audi (KA7777AH). Говорят, что водитель госпитализирован в больницу. Детали происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении.

По данным телеканала "Эспрессо", пострадавший водитель - мужчина около 60 лет, он отказался от госпитализации.

Напомним, сегодня утром в Киеве при падении из окна погиб 21-летний служащий Национальной гвардии.


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