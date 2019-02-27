Группа, занявшая четвертое место на нацотборе, тоже не поедет на Евровидение
"Наша группа не побеждала в нацотборе, эта поездка не наша".
Группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая четвертое место на национальном отборе, тоже не поедет на Евровидение.
"Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы откажемся. Наша группа не побеждала в нацотборе, эта поездка не наша", - говорится в фейсбуке группы.
Ранее от поездки в Тель-Авив отказалась певица Maruv, победившая в нацотборе, и группы Freedom Jazz и KAZKA, занявшие второе и третье место.
Напомним, победительницей нацотбора на Евровидение-2019 в этом году стала певица Maruv (Анна Корсун). У части украинского общества это вызвало возмущение, так как певица гастролирует в стране-агрессоре.
Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в РоSSии ради Евровидения, но выразила несогласие с рядом других пунктов предложенного ей контракта. В частности, НОТУ запретило ей любую импровизацию на сцене и общение с журналистами без разрешения, а также потребовало передать права на песню. В случае нарушения любого из пунктов певице грозил штраф 2 миллиона гривен. В итоге НОТУ и Maruv не смогли договориться по контракту.
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27.02.2019 08:25