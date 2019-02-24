Скончался режиссер "Поющих под дождем" Стэнли Донен

Режиссеру культовых голливудских мюзиклов было 94 года.

Скончался режиссер "Поющих под дождем" Стэнли Донен
Стэнли Донен
Фото: Twitter / @classicmovieblg

В США умер Стэнли Донен – режиссер таких известных фильмов как "Поющие под дождем" (1952, со-режиссер с Джином Келли), "Забавная мордашка" и "Шарада" с Одри Хепберн и других.

Об этом сообщает Deadline.

Карьера Донена начиналась на Бродвее, когда он встретил Джина Келли. Позже Донан переехал в Голливуд, чтобы танцевать в мюзиклах MGM. Когда ему было 19, вместе с Келли они поставили хореографические номера для мюзикла "Девушка с обложки".

Вместе с Джином Келли Донен поставил "Поющих под дождем" в 1952 году (Келли сыграл одну из главных ролей, вторую сыграла Дебби Рейнольдс). Фильм считается лучшим в жанре мюзикла по сей день.

Несмотря на то, что фильмы Донена оформили "Золотой век" Голливуда, он не получил за них ни одного "Оскара". В 1998 году ему вручили почетный "Оскар" за вклад в киноискусство.


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