Скончался режиссер "Поющих под дождем" Стэнли Донен
Режиссеру культовых голливудских мюзиклов было 94 года.
В США умер Стэнли Донен – режиссер таких известных фильмов как "Поющие под дождем" (1952, со-режиссер с Джином Келли), "Забавная мордашка" и "Шарада" с Одри Хепберн и других.
Об этом сообщает Deadline.
Карьера Донена начиналась на Бродвее, когда он встретил Джина Келли. Позже Донан переехал в Голливуд, чтобы танцевать в мюзиклах MGM. Когда ему было 19, вместе с Келли они поставили хореографические номера для мюзикла "Девушка с обложки".
Вместе с Джином Келли Донен поставил "Поющих под дождем" в 1952 году (Келли сыграл одну из главных ролей, вторую сыграла Дебби Рейнольдс). Фильм считается лучшим в жанре мюзикла по сей день.
Несмотря на то, что фильмы Донена оформили "Золотой век" Голливуда, он не получил за них ни одного "Оскара". В 1998 году ему вручили почетный "Оскар" за вклад в киноискусство.
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