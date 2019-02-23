Спасатели не могут спустить тела туристов, погибших на горе Поп Иван, из-за непогоды
На горе остается четверо туристов.
Утром 23 февраля поисково-спасательная группа ГосЧС прибыла на спасательный пост на гору Поп Иван для сопровождения туристов и транспортировки тел погибших. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По состоянию на 13.30 спасательной группой начато транспортировку на специальных носилках с горы Поп Иван двух туристов, которые больше всего нуждаются в помощи. На посту с остальными туристами остались три спасателя и один волонтер", - говорится в сообщении.
В связи со сложными погодными условиями спуск остальных туристов и тел погибших планируется выполнить 24 февраля.
"В горах наблюдается осложнение погодных условий: температура воздуха 22 градусов мороза, сильный ветер, нулевая видимость снежные переметы иногда достигают 1,5-2 метров", - уточнили в ведомстве.
К спасательной операции привлекли 34 сотрудника ГосЧС и шесть единиц техники.
Напомним, вчера в Ивано-Франковской области погибли двое из восьми туристов, которые следовали на гору Поп Иван-Черногорский.
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23.02.2019 11:23