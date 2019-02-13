Сотрудник военизированной охраны ранил троих дебоширов в электричке Мироновка-Фастов

Мужчины пытались попасть в кабину машиниста и сорвали стоп-кран.

Сотрудник военизированной охраны ранил троих дебоширов в электричке Мироновка-Фастов
Фото: Макс Левин

В электричке Мироновка-Фастов произошла стрельба, в результате которой были ранены трое пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

По данным следствия, на станции Карапыши (село в Мироновском районе) в электричку зашла компания мужчин, один из которых в этот день отмечал 33-летие. В вагоне они вели себя неадекватно и нагло, пытались проникнуть в кабину машиниста. Один из мужчин даже сорвал стоп-кран.

В этой же электричке к месту несения службы ехал работник военизированной охраны. Он пытался успокоить мужчин и сделал им замечание. В ответ они начали оскорблять мужчину нецензурной бранью, угрожали побить и забрать у него оружие.

"Оценив реальную угрозу, охранник достал из кобуры табельное огнестрельное оружие. Он совершил предупредительный выстрел вверх, но и это не остановило наглых пассажиров, и боец военизированной охраны сначала выстрелил самому "активному" нападающему, который набросился на него, в ноги и еще произвел три выстрела в сторону хулиганов", - сказано в сообщении.

Раненые хулиганы были доставлены в больницу. 30-летний мужчина с огнестрельным ранением грудной клетки и брюшной полости находится в реанимации, еще двое его товарищей 31 и 33-летнего возраста с аналогичным ранением грудной клетки находятся в хирургическом отделение больницы.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ст. 124 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли наган охранника, 5 гильз и 2 патрона.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киевском метро открыли выставку с Тарасом Шевченко в образах поп-культурыВ Киевском метро открыли выставку с Тарасом Шевченко в образах поп-культуры
В Николаевской области мужчина, у которого нашли марихуану, заявил, что кормил ею пчелВ Николаевской области мужчина, у которого нашли марихуану, заявил, что кормил ею пчел
31-летний киевлянин арендовал под порностудию 4-этажный дом31-летний киевлянин арендовал под порностудию 4-этажный дом
На киевской Русановке спасли 12-летнего мальчика, который "дрейфовал" на льдинеНа киевской Русановке спасли 12-летнего мальчика, который "дрейфовал" на льдине
Группа подростков устроила "акцию неповиновения" в Харьковском метро
Блок рекламы


Похожие новости
Житель Калуша обстрелял из ружья окна местной радиостанции и ранил ножом полицейскогоЖитель Калуша обстрелял из ружья окна местной радиостанции и ранил ножом полицейского
В арендованной квартире в Одессе обнаружили тела троих мужчинВ арендованной квартире в Одессе обнаружили тела троих мужчин
В одесском кафе мужчина ранил из пистолета троих посетителейВ одесском кафе мужчина ранил из пистолета троих посетителей
В Харьковской области работник погиб из-за падения в зернохранилищеВ Харьковской области работник погиб из-за падения в зернохранилище
Школы в Луцке отстранили от учебы 1098 детей, непривитых от кориШколы в Луцке отстранили от учебы 1098 детей, непривитых от кори
В Гданьске троих украинцев задержали за нападение с ножом на белорусаВ Гданьске троих украинцев задержали за нападение с ножом на белоруса
В Запорожье четверо сотрудников частной клиники заразились корью от пациентаВ Запорожье четверо сотрудников частной клиники заразились корью от пациента
Участковый полицейский в Черкасской области ранил грабителя при задержанииУчастковый полицейский в Черкасской области ранил грабителя при задержании
В Пекине мужчина ранил ножом 20 школьниковВ Пекине мужчина ранил ножом 20 школьников
В Николаеве вооруженные грабители напали на игорный зал и ранили работника заведенияВ Николаеве вооруженные грабители напали на игорный зал и ранили работника заведения
Последние новости
Подгружаем последние новости