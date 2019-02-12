В центре Львова произошел взрыв в канализации

Около 20:20 12 февраля во Львове на пересечении улиц Зеленой и Ивана Франко прогремел взрыв. В результате вырвало канализационный люк, который разбил витрину аптеки.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его данным, вероятной причиной взрыва мог стать газ. Пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехническая служба и газовики.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Позже на Горячей линии Львова сообщили, что причиной взрыва стало повреждение высоковольтного кабеля подземной прокладки, повлекшее задымление. На месте работают представители ГосЧС, ЧАО "Львовоблэнерго" и ОАО "Львовгаз". Полиция временно перекрыла движение по ул. И. Франка в районе инцидента.

В результате повреждения кабеля никто не пострадал. Утечки газа не обнаружено. По предварительной информации, поврежденный кабель, вероятно, принадлежит "Укртелекому".

Как сообщалось, в 2016 в Тернополе в результате взрыва газа в канализации пострадали два человека.