В центре Киева пьяный мужчина стрелял из ружья

Информации о задержании стрелка на данный момент нет.

Мужчина открыл стрельбу из ружья на бульваре Леси Украинки в Киеве
Фото: kiev.informator.ua
Мужчина открыл стрельбу из ружья на бульваре Леси Украинки в Киеве
В центре Киева вечером 11 февраля произошла стрельба. Местные жители слышали несколько выстрелов, полиция подтвердила факт стрельбы и сообщила, что пострадавших нет. Об этом пишет "Информатор".

 

Инцидент произошел около 23:30 у ресторана на бульваре Леси Украинки. На место прибыли три патрульные наряда и автомобиль следственно-оперативной группы. Полицейские обнаружили несколько гильз от ружья 12-го калибра. Также рядом с рестораном находился белый седан Mercedes на транзитных номерах, возле которого постоянно находились несколько патрульных.

 

Из собственных источников изданию стало известно, что выстрелы из гладкоствольного ружья произвел хозяин "немца", который находился в состоянии алкогольного опьянения. Что послужило причиной стрельбы и другие подробности инцидента будут установлены позже.

Был ли стрелок задержан, не уточняется.

Напомним, на прошлой неделе Деснянский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который выстрелил в пятилетнего мальчика из пистолета.


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