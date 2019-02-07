Полиция Днепра задержала группу похитителей, пытавших предпринимателя ради денег

Полиция задержала в Днепре 5 злоумышленников, которые похитили и пытали предпринимателя, требуя у него 4 млн грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.

"Правоохранители установили, что мужчину похитили 28 января в районе ул. Батумской в г. Днепр. В течение суток его держали в подвале, при этом жестоко пытали и угрожали убийством. Под пытками человек выдал банковские карточки с пин-кодами, ключи от квартиры и у нотариуса передал права собственности на автомобиль. Затем похитители шантажом заставили родителей потерпевшего отдать 30 тыс. грн и требовали еще 60 тыс. долларов. В это время пострадавший воспользовался возможностью и скрылся от охранника", - сказано в сообщении.

Полицейские задержали всех пятерых членов преступной группы. Во время обысков у них изъяли ценные вещи, похищенные у потерпевшего, а также пистолет и автомобили, которые использовались при совершении преступления.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), и ч. 4 ст. 189 (вымогательство). Сейчас организатора группы и один из активных участников пыток задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Напомним, в декабре правоохранители в Киевской области остановили микроавтобус для проверки документов у водителя и обнаружили в салоне похищенного мужчину, который звал на помощь