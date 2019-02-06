В Чехии умер режиссер фильма "Три орешка для Золушки"

Вацлав Ворличеку было 88 лет.

В Чехии умер режиссер фильма "Три орешка для Золушки"
Фото: dni24.com

Ушел из жизни известный чешский режиссер Вацлав Ворличек. Он скончался в пражской больнице в возрасте 88 лет после тяжелой болезни, сообщает Пражский экспресс.

Вацлав Ворличек снял такие фильмы как "Три орешка для золушки", "Румбурак", "Арабела" и другие. На родине его называли "Королем комедии".

В 2017 г. на кинофестивале в Карловых Варах Вацлав Ворличек получил приз президента фестиваля за вклад в чешскую кинематографию.

Напомним, 26 января во Франции умер обладатель трех "Оскаров" композитор Мишель Легран.


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