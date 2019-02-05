600 тысяч одесситов остались без воды из-за аварии на водопроводе

Авария произошла вечером в понедельник, 4 февраля.

Прорыв водопровода в Одессе
Фото: dumskaya.net
Прорыв водопровода в Одессе

Около 600 тыс. человек остались без водоснабжения во вторник из-за ремонта водопровода на 1-й станции Люстдорфской дороги в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба Одесского горсовета.

На время ремонта приостановлена работа насосных станций "Главная" и "Южная", в результате чего без водоснабжения остались жители Приморского, Киевского и Малиновского районов Одессы.

Фото: Думская

Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут в районе Люстдорфской дороги и прилегающих улицах.

Прорыв водопровода произошел вечером 4 февраля, немедленнно приступить к ремонту не удалось из-за размещенного на месте аварии бигборда: на устранение рекламной конструкции и ее опоры понадобилось около 10 часов. Место прорыва обнаружили только утром вов вторник в 10 метрах от основания бигборда.

Компания "Инфоксводоканал" обеспечивает водоснабжение и водоотведение города Одессы и прилегающих населенных пунктов Одесской области.

Напомним, в Бердянске из-за обвала канализационного коллектора отключено водоснабжение для 30-40 тыс. жителей, городские власти оценивают стоимость ремонта в 110 млн гривен.

Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве на Лесном выстрелили в пятилетнего мальчикаВ Киеве на Лесном выстрелили в пятилетнего мальчика
Мошенник «купил» Playstation 4 за €9.29, воспользовавшись весамиМошенник «купил» Playstation 4 за €9.29, воспользовавшись весами
В Краматорске 67-летняя женщина до смерти избила знакомогоВ Краматорске 67-летняя женщина до смерти избила знакомого
Власти Кабо-Верде конфисковали почти 10 тонн кокаина на роSSийском кораблеВласти Кабо-Верде конфисковали почти 10 тонн кокаина на роSSийском корабле
В Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кориВ Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кори
Блок рекламы


Похожие новости
До 40 тыс. жителей Бердянска снова остались без водоснабженияДо 40 тыс. жителей Бердянска снова остались без водоснабжения
В Киеве двое мужчин на черном BMW украли $130 тысячВ Киеве двое мужчин на черном BMW украли $130 тысяч
В Ивано-Франковске школы закрыли на карантин из-за гриппаВ Ивано-Франковске школы закрыли на карантин из-за гриппа
В США из-за аномальных морозов ввели чрезвычайное положение в пяти штатахВ США из-за аномальных морозов ввели чрезвычайное положение в пяти штатах
В Кривом Роге из-за сообщения о минировании эвакуировали шесть школВ Кривом Роге из-за сообщения о минировании эвакуировали шесть школ
В Бердянске из-за поломки коллектора отменили занятия в школах и детсадахВ Бердянске из-за поломки коллектора отменили занятия в школах и детсадах
Житомир закрыл школы на карантин из-за гриппаЖитомир закрыл школы на карантин из-за гриппа
В Киеве из-за гриппа приостановлены занятия в 36 школахВ Киеве из-за гриппа приостановлены занятия в 36 школах
В Харьковской области работник погиб из-за падения в зернохранилищеВ Харьковской области работник погиб из-за падения в зернохранилище
В Одесской области школу эвакуировали из-за учебной гранатыВ Одесской области школу эвакуировали из-за учебной гранаты
Последние новости
Подгружаем последние новости