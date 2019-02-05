600 тысяч одесситов остались без воды из-за аварии на водопроводе

Авария произошла вечером в понедельник, 4 февраля.

Фото: dumskaya.net Прорыв водопровода в Одессе

Около 600 тыс. человек остались без водоснабжения во вторник из-за ремонта водопровода на 1-й станции Люстдорфской дороги в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба Одесского горсовета.

На время ремонта приостановлена работа насосных станций "Главная" и "Южная", в результате чего без водоснабжения остались жители Приморского, Киевского и Малиновского районов Одессы.

Фото: Думская

Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут в районе Люстдорфской дороги и прилегающих улицах.

Прорыв водопровода произошел вечером 4 февраля, немедленнно приступить к ремонту не удалось из-за размещенного на месте аварии бигборда: на устранение рекламной конструкции и ее опоры понадобилось около 10 часов. Место прорыва обнаружили только утром вов вторник в 10 метрах от основания бигборда.

Компания "Инфоксводоканал" обеспечивает водоснабжение и водоотведение города Одессы и прилегающих населенных пунктов Одесской области.

Напомним, в Бердянске из-за обвала канализационного коллектора отключено водоснабжение для 30-40 тыс. жителей, городские власти оценивают стоимость ремонта в 110 млн гривен.

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская