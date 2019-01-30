В Кривом Роге из-за сообщения о минировании эвакуировали шесть школ

В Кривом роге "заминировали" шесть школ

В Кривом Роге правоохранители проверяют информацию о минировании шести школ.

Об этом сообщается на сайте полиции Днепроперовской области.

"Информация о заминировании поступило 30 января в около 10 утра. Для проверки помещений и прилегающей к школам территории на место выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи и взрывотехники. Из учебных заведений эвакуировали учеников и работников", - говорится в сообщении.

О наличии каких-либо взрывоопасных вещей не сообщается.

Фото: dp.npu.gov.ua

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Фото: dp.npu.gov.ua