В Кривом Роге из-за сообщения о минировании эвакуировали шесть школ
Правоохранители выясняют обстоятельства и устанавливают личность "минера".
В Кривом Роге правоохранители проверяют информацию о минировании шести школ.
Об этом сообщается на сайте полиции Днепроперовской области.
"Информация о заминировании поступило 30 января в около 10 утра. Для проверки помещений и прилегающей к школам территории на место выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи и взрывотехники. Из учебных заведений эвакуировали учеников и работников", - говорится в сообщении.
О наличии каких-либо взрывоопасных вещей не сообщается.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
Напомним, в феврале прошлого года два шестиклассника сообщили о "минировании" школы в Киеве.
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