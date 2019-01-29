В Бердянске из-за поломки коллектора отменили занятия в школах и детсадах

В Бердянске (Запорожская область) из-за аварии на коллекторе без воды остались несколько районов города. В связи с чрезвычайной ситуаций в городе отменили занятия в школах и детсадах, так как ремонт магистрального водопровода займет несколько дней.

Как сообщает пресс-служба горсовета, авария произошла вечером 27 января на главном городском коллекторе. Коммунальщикам необходимо заменить трубовопровод длиной 159 метров, проложенный на пятиметровой глубине.

Отмечается, что коллектор отводит до 80% стоков, он выполнен из железобетонных труб и в 2002 году проходил капитальный ремонт. Причиной аварии могла стать газовая коррозия верхней части трубы.

"Наутро после ночной смены выполнено около 30% работ. В 5 утра прибыла специализированная техника для глубинных копаний. Трубу только очистили, чтобы сделать временный ход сточных вод, они перекачиваются открытым способом. Только после того начнут выполнять ремонтные работы. Сейчас основная задача - запустить временную схему откачки, чтобы дать людям воду", - рассказала руководитель пресс-службы горсовета Бердянска Ирина Егорова.

В городе организовали подвоз технической воды с помощью воинских частей.

Напомним, в Торецке Донецкой области в январе из-за обстрелов фильтровальной станции несколько дней не было воды, в городе объявляли чрезвычайную ситуацию.