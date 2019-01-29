В Бердянске из-за поломки коллектора отменили занятия в школах и детсадах

Горсовет организовал подвоз воды по графику.

В Бердянске из-за поломки коллектора отменили занятия в школах и детсадах
Фото: donetsk.dsns.gov.ua

В Бердянске (Запорожская область) из-за аварии на коллекторе без воды остались несколько районов города. В связи с чрезвычайной ситуаций в городе отменили занятия в школах и детсадах, так как ремонт магистрального водопровода займет несколько дней.

Как сообщает пресс-служба горсовета, авария произошла вечером 27 января на главном городском коллекторе. Коммунальщикам необходимо заменить трубовопровод длиной 159 метров, проложенный на пятиметровой глубине.

Отмечается, что коллектор отводит до 80% стоков, он выполнен из железобетонных труб и в 2002 году проходил капитальный ремонт. Причиной аварии могла стать газовая коррозия верхней части трубы.

"Наутро после ночной смены выполнено около 30% работ. В 5 утра прибыла специализированная техника для глубинных копаний. Трубу только очистили, чтобы сделать временный ход сточных вод, они перекачиваются открытым способом. Только после того начнут выполнять ремонтные работы. Сейчас основная задача - запустить временную схему откачки, чтобы дать людям воду", - рассказала руководитель пресс-службы горсовета Бердянска Ирина Егорова.

В городе организовали подвоз технической воды с помощью воинских частей.

Напомним, в Торецке Донецкой области в январе из-за обстрелов фильтровальной станции несколько дней не было воды, в городе объявляли чрезвычайную ситуацию.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшиеНа курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшие
Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь"Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь"
Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рожденияВо Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения
В Житомирской области студентка замерзла насмерть в лесу. Ее якобы высадили из маршрутки посреди ночиВ Житомирской области студентка замерзла насмерть в лесу. Ее якобы высадили из маршрутки посреди ночи
25 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа25 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа
Блок рекламы


Похожие новости
Житомир закрыл школы на карантин из-за гриппаЖитомир закрыл школы на карантин из-за гриппа
В Киеве из-за гриппа приостановлены занятия в 36 школахВ Киеве из-за гриппа приостановлены занятия в 36 школах
В Харьковской области работник погиб из-за падения в зернохранилищеВ Харьковской области работник погиб из-за падения в зернохранилище
В Одесской области школу эвакуировали из-за учебной гранатыВ Одесской области школу эвакуировали из-за учебной гранаты
В Одессе эвакуировали девятиэтажку из-за подозрительной коробки, в которой оказался хомякВ Одессе эвакуировали девятиэтажку из-за подозрительной коробки, в которой оказался хомяк
Жителей подъезда 9-этажного дома во Львове эвакуировали из-за взрываЖителей подъезда 9-этажного дома во Львове эвакуировали из-за взрыва
В Украине задержан торговец самодельными наркопрепаратами, из-за которого умерла гражданка ВеликобританииВ Украине задержан торговец самодельными наркопрепаратами, из-за которого умерла гражданка Великобритании
ГосЧС предупредила о "желтом" уровне опасности из-за непогоды в УкраинеГосЧС предупредила о "желтом" уровне опасности из-за непогоды в Украине
25 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа25 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа
Из киевского ТРЦ эвакуировали три тысячи людей из-за "минирования"Из киевского ТРЦ эвакуировали три тысячи людей из-за "минирования"
Последние новости
Подгружаем последние новости