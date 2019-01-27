Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"

При обыске нашли оружие и наркотики.

Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
44-летний "смотрящий" за Харьковской областью криминальный авторитет "Валерсон"
Фото: hk.npu.gov.ua

Правоохранители задержали в Харькове 44-летнего криминального авторитета. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

"У дома по улице Котлова полицейские задержали двоих неоднократно судимых за совершение тяжких преступлений, которые связаны с криминальным миром. Известно, что среди задержанных 44-летний "смотрящий" за Харьковской областью криминальный авторитет "Валерсон" и 44-летний держатель "общака" - фонда взаимопомощи в криминальной среде", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски задержанных. У одного из них обнаружили пистолет "ПМ" и сверток с веществом белого цвета, напоминающим наркотический метадон. Все это изъяли и направили на экспертизу.

По факту найденных вещей в полиции открыли уголовное производство по статьям "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в целях сбыта" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Напомним, ранее полицейские задержали семерых криминальных авторитетов в Черниговской области.


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