В Житомире на территории медцентра поймали раненую рысь
Животное вылечат и передадут в зоопарк.
В Житомире на территории центра вертебрологии поймали рысь.
Об этом сообщается на сайте Госэкоинспекции.
"21 января текущего года в Государственную экологическую инспекцию Полесского округа обратились неравнодушные граждане, которые сообщили, что на территории Коммунального учреждения "Областного медицинского центра вертебрологии и реабилитации" Житомирского облсовета видели раненую рысь", - говорится в сообщении.
Инспекторы выехали на территорию медцентра, где и было обнаружено обессиленное животное.
"При визуальном осмотре установлено повреждения правой передней конечности и было принято решение об осмотре животного врачом - ветеринаром. Рысь доставили к специалистам ветеринарного факультета Житомирского агроэкологического университета, оказали квалифицированную помощь, а также пришли к выводу, что животное долгое время содержалось в домашних условиях, имело малоподвижный образ жизни, поэтому приспособиться к существованию в природных условиях ему будет трудно", - отмечается в сообщении.
После необходимого отдыха и лечения рысь передадут в зоопарк.
Напомним, Кабинет министров предлагает запретить в Украине цирки с животными с отсрочкой в пять лет.
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Общество
22.01.2019 14:42