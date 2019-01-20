Спасатели нашли в Карпатах двух пропавших туристов, один из них погиб

Вечером 19 января в Карпатах заблудились двое туристов. В ночь на 20 января спасатели их нашли - один из них был мертв. Об этом сообщается на сайте ГосЧС Львовской области.

"19 января в 23:37 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Коростив Сколевского района на горе Парашка, заблудились двое туристов. Несмотря на темное время суток и сложные погодные условия к месту вызова немедленно выехали спасатели Славской поисково-спасательной группы", - говорится в сообщении.

В 3:10 спасатели нашли потерянных туристов у подножия горы Парашка.

Один из них - мужчина 1987 года рождения - погиб. Второй - 1996 года рождения - с обморожением двух стоп доставлен в Сколевскую центральную районную больницу.

К поисковым работам привлекли 10 человек личного состава и две единицы спецтехники.

Напомним, 6 января в Карпатах пропали три лыжника, одного из них нашли мертвым. 7 января спасатели нашли второго мужчину. Третий лыжник - 34-летний киевлянин - прождал спасателей в горах пять дней.