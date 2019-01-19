На станции "Лукьяновская" умер 80-летний мужчина

Врачам скорой не удалось его спасти.

На станции "Лукьяновская" умер 80-летний мужчина
На станции "Лукьяновская" умер 80-летний мужчина
Фото: kiev.informator.ua

В Киеве на перроне станции метро "Лукьяновская" умер 80-летний мужчина. Об этом сообщает издание "Информатор".

По словам медиков, мужчина шел по перрону станции метро около 11:20. Ему вдруг стало плохо и он упал.

"На помощь ему бросились пассажиры метро. Люди пытались привести мужчину в чувство и вызвали медиков. Врачи боролись за жизнь пострадавшего около 30 минут, но все их старания оказались напрасными", - говорится в сообщении.

Мужчина не приходил в сознание. На месте работала бригада скорой помощи и полиция метрополитена.

В полиции инцидент пока не комментировали.

Напомним, сегодня воо Львове умер 98-летний лидер ОУН, который был узником Аушвица.


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