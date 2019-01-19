В Ровенской области из-за кори умер 27-летний мужчина

Это второй в области летальный случай вследствие заболевания корью.

В Ровенской области из-за кори умер 27-летний мужчина
Фото: mygazeta.com

В Ровенской области вследствие заболевания корью умер 27-летний житель Дубровицкого района. Об этом сообщает Ровенский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, мужчина заболел 2 января, а за медицинской помощью обратился 11 января. Его госпитализировали в инфекционное отделение Дубровицкой центральной районной больницы. Лечение не дало положительного результата, и 15 января мужчина умер.

"Он был инвалидом II группы, имел тяжелую форму сахарного диабета, что в свою очередь осложнило течение кори", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ровенской больнице 6 января из-за кори умер 49-летний мужчина.

С начала года в Украине от кори умерли четыре человека.


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