В Ровенской области из-за кори умер 27-летний мужчина
Это второй в области летальный случай вследствие заболевания корью.
В Ровенской области вследствие заболевания корью умер 27-летний житель Дубровицкого района. Об этом сообщает Ровенский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Согласно сообщению, мужчина заболел 2 января, а за медицинской помощью обратился 11 января. Его госпитализировали в инфекционное отделение Дубровицкой центральной районной больницы. Лечение не дало положительного результата, и 15 января мужчина умер.
"Он был инвалидом II группы, имел тяжелую форму сахарного диабета, что в свою очередь осложнило течение кори", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в ровенской больнице 6 января из-за кори умер 49-летний мужчина.
С начала года в Украине от кори умерли четыре человека.
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Общество
19.01.2019 11:23