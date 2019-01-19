В киевской больнице костылем убили пациента за то, что мешал спать

Полицейские задержали подозреваемого - уроженца Тернопольской области без постоянного места жительства.

Полиция Киева задержала пациента больницы по подозрению в смертельном избиении соседа по палате.

Пресс-служба столичной полиции сообщает, что накануне утром врачи сообщили правоохранителям об обнаруженном теле пациента с признаками насильственной смерти.

По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать. Один из пациентов не выдержал и несколько раз ударил костылем по голове нарушителя спокойствия. После чего мужчина пошел отдыхать, а утром врачи обнаружили пациента без признаков жизни.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве - 44-летнего уроженца Тернопольской области, который не имел постоянного места жительства и нигде не работал.

По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.2 ст. 121 УК Украины). Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, накануне суд арестовал подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры - 24-летнего мужчину без постоянного места жительства.


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