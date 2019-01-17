В Дарницком районе Киева на стройке погиб мужчина

Произошел несчастный случай.

В Дарницком районе Киева 17 января во время проведения работ на стройке по адресу Днепровская набережная, 18 погиб рабочий, сообщает Информатор.

По словам коллеги погибшего, во время строительных работ произошел несчастный случай. Мужчина получил травму головы и скончался на месте.

Фото: Информатор

Охранник стройки рассказал, что бригада, в которой работал погибший, проводила работы на этой территории всего несколько дней. Точный возраст мужчины не известен.

Фото: Информатор

На месте события работал наряд полиции, следственно-оперативная группа и карета скорой помощи. Точные причины трагедии выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб в результате падения крана на стройплощадке в Одессе.


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