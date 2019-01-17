Ультрас нашли подростков, которые избили мужчину в центре Киева

"Дети" извинились за свой поступок.

Ультрас нашли подростков, которые избили мужчину в центре Киева
Фото: фейсбук/ Ирина Силенко

Киевские ультрас нашли подростков, которые вечером 15 января избили мужчину возле станции метро "Дворец спорта", и заставили их извиниться за содеянное.

Соответствующее видео опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.

"Пока одни там кого-то «ищут» и «устанавливают», ребята из одной околофутбольной организации самостоятельно нашли «детей», которые извинились за свой поступок и передали спортивный привет всем читателям", - говорится в подписи к видео.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщалось, в полицию обратилась женщина, которая стала свидетелем избиения. Заявительница рассказала, что она увидела, как группа молодых людей бьет мужчину. Она решила вмешаться в конфликт, в результате чего участники несколько раз толкнули и саму заявительницу. Женщина сообщила, что в драке принимали участие подростки. После инцидента все участники происшествия сбежали.

Печерское управление полиции начало уголовное производство по факту избиения мужчины группой подростков в центре Киева вечером 15 января. Происшествие квалифицировали по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. Полицейские просили всех, кто узнал участников драки, обращаться по телефонам 102 или 099 717 0043.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Пациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской областиПациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской области
Индонезийский крокодил съел кормившего его биологаИндонезийский крокодил съел кормившего его биолога
Украинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФУкраинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФ
Жители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузыЖители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы
В Канаде из-за рецепта вареников обратились в полициюВ Канаде из-за рецепта вареников обратились в полицию
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция открыла дело по факту избиения мужчины группой подростков в центре КиеваПолиция открыла дело по факту избиения мужчины группой подростков в центре Киева
В центре Киева подростки жестоко избили мужчинуВ центре Киева подростки жестоко избили мужчину
В медуниверситете Ивано-Франковска нашли и обезвредили гранатуВ медуниверситете Ивано-Франковска нашли и обезвредили гранату
Полиция Киева объявила о подозрении двум иностранцам за нападение на DZIDZIOПолиция Киева объявила о подозрении двум иностранцам за нападение на DZIDZIO
В Латвии в ящиках с бананами нашли кокаин на 1 млрд евроВ Латвии в ящиках с бананами нашли кокаин на 1 млрд евро
В Киеве грабители приковали мужчину наручниками к перилам лестницыВ Киеве грабители приковали мужчину наручниками к перилам лестницы
Из-за взрыва дымовой шашки в киевском торговом центре пострадал ремонтникИз-за взрыва дымовой шашки в киевском торговом центре пострадал ремонтник
В центре Парижа произошел взрывВ центре Парижа произошел взрыв
Заблудившегося в Карпатах туриста нашлиЗаблудившегося в Карпатах туриста нашли
Полиция Киева установила еще двух подозреваемых в летнем погроме городской электричкиПолиция Киева установила еще двух подозреваемых в летнем погроме городской электрички
Последние новости
Подгружаем последние новости