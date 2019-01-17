Ультрас нашли подростков, которые избили мужчину в центре Киева

Киевские ультрас нашли подростков, которые вечером 15 января избили мужчину возле станции метро "Дворец спорта", и заставили их извиниться за содеянное.

Соответствующее видео опубликовал " Киев оперативный" в Facebook.

"Пока одни там кого-то «ищут» и «устанавливают», ребята из одной околофутбольной организации самостоятельно нашли «детей», которые извинились за свой поступок и передали спортивный привет всем читателям", - говорится в подписи к видео.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщалось, в полицию обратилась женщина, которая стала свидетелем избиения. Заявительница рассказала, что она увидела, как группа молодых людей бьет мужчину. Она решила вмешаться в конфликт, в результате чего участники несколько раз толкнули и саму заявительницу. Женщина сообщила, что в драке принимали участие подростки. После инцидента все участники происшествия сбежали.