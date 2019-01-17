В Нью-Йорке мужчина напал на посетителей ресторана с молотком
Погиб шеф-повар, еще два человека тяжело ранены.
Мужчина, вооруженный молотком, ворвался в один из ресторанов в Бруклине и стал избивать людей. Шеф-повар заведения скончался от полученных ранений, еще два человека получили ранения. Инцидент произошел вечером во вторник, 15 января (около полуночи по киевскому времени), сообщает NBC New York со ссылкой на полицию.
Злоумышленник также избил 60-летнего владельца ресторана и 50-летнего рабочего. Все трое пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии, состояние двух выживших тяжелое.
Посетители выбегали на улицу и пытались укрыться в соседнем баре. По словам свидетелй, мужчина вошел в ресторан и стал избивать случайных людей, при этом выкрикивая: "Я убью всех, мир – ад".
После нападения злоумышленник пытался скрыться, однако его задержали полицейские. Сейчас они допрашивают мужчину, о его мотивах пока ничего не известно.
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Общество
17.01.2019 09:30