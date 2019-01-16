В центре Киева подростки жестоко избили мужчину
Причины такого поведения детей неизвестны.
В центре Киева группа подростков жестоко избила мужчину возле метро.
Об этом рассказала Илона Силенко, опубликовав в Фейсбуке фото и видео происшествия.
"Сейчас я в отделении (в метро в комнате) Публикую, чтобы вы узнали своих детей, а точнее не детей! Примерно в 20:00 - 20:10 эти нелюди компанией из 10-15 человек побежали за мужчиной на моих глазах и, сбив его с ног начали зверски избивать его ногами по печени, голове. Я начала просить, чтобы остановились, на что девочки бросились и начали пытаться бить меня. Я вызвала полицию. Они убежали, но на станции метро мы снова встретились и благодаря мужчине задержали нескольких", - написала она.
Женщина также сообщила, что одна из девочек набросилась и на нее.
"На меня бросилась самая маленькая, которой нет на фото, но есть на видео! Существо женского пола в красной куртке и вторая в клетчатых штанах избивали так ногами, я в шоке от девочек! Знайте, они учатся с кем то в одном классе! Я жива, цела. Синяк пройдёт", - добавила она.
Напомним, ранее подростки разбили окно в вагоне скоростного трамвая в Киеве.
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Общество
16.01.2019 11:10