В центре Киева подростки жестоко избили мужчину

В центре Киева группа подростков жестоко избила мужчину возле метро.

Об этом рассказала Илона Силенко, опубликовав в Фейсбуке фото и видео происшествия.

"Сейчас я в отделении (в метро в комнате) Публикую, чтобы вы узнали своих детей, а точнее не детей! Примерно в 20:00 - 20:10 эти нелюди компанией из 10-15 человек побежали за мужчиной на моих глазах и, сбив его с ног начали зверски избивать его ногами по печени, голове. Я начала просить, чтобы остановились, на что девочки бросились и начали пытаться бить меня. Я вызвала полицию. Они убежали, но на станции метро мы снова встретились и благодаря мужчине задержали нескольких", - написала она.

Женщина также сообщила, что одна из девочек набросилась и на нее.

"На меня бросилась самая маленькая, которой нет на фото, но есть на видео! Существо женского пола в красной куртке и вторая в клетчатых штанах избивали так ногами, я в шоке от девочек! Знайте, они учатся с кем то в одном классе! Я жива, цела. Синяк пройдёт", - добавила она.

Фото: instagram.com/kyivoperativ Компания подростков, которая участвовала в избиении. Ники намекают на принадлежность к фанатам Динамо и неонацистам