Мужчине, совершившему поджог здания на территории Лавры, объявлено о подозрении
Подозреваемый - 24-летний мужчина без постоянного места жительства.
Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который совершил поджог в нежилом доме на ул. Лаврская, находящегося на балансе Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.
"Сейчас поджигателю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога)", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Как сообщалось, задержанный - 24-летний мужчина без постоянного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании. Поступок мужчины не связан с религиозными убеждениями. Во время пожара церковные ценности не пострадали.
Напомним, вчера днем на территории Киево-Печерской лавры загорелось отдельное двухэтажное здание, где проводилась реконструкция. Пожар удалось потушить только через три часа, огонь уничтожил около 400 кв. м., в том числе перекрытия между крышей и вторым этажом. Пострадавших и погибших в результате пожара нет.
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