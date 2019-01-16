Мужчине, совершившему поджог здания на территории Лавры, объявлено о подозрении

Подозреваемый - 24-летний мужчина без постоянного места жительства.

Мужчине, совершившему поджог здания на территории Лавры, объявлено о подозрении
Фото: dsns.gov.ua

Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который совершил поджог в нежилом доме на ул. Лаврская, находящегося на балансе Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

"Сейчас поджигателю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога)", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщалось, задержанный - 24-летний мужчина без постоянного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании. Поступок мужчины не связан с религиозными убеждениями. Во время пожара церковные ценности не пострадали.

Напомним, вчера днем на территории Киево-Печерской лавры загорелось отдельное двухэтажное здание, где проводилась реконструкция. Пожар удалось потушить только через три часа, огонь уничтожил около 400 кв. м., в том числе перекрытия между крышей и вторым этажом. Пострадавших и погибших в результате пожара нет.


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