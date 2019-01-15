За две недели в Украине зафиксировано около 5 тыс. случаев кори

По заболеваемости лидируют западные области и Киев.

С начала года в Украине заболели корью около 5 тысяч человек, зафиксирован второй летальный случай. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

На прошлой неделе зафиксировано 2767 новых случаев болезни, в том числе 1087 случаев среди взрослых и 1680 случаев - среди детей.

Самые высокие показатели заболевамости сохраняются в западных областях: во Львовской, Винницкой, Ровенской и Черновицкой, а также в Киеве .

В рамках усиленной иммунизации по состоянию на 10 января доля детей, получивших пропущенную первую дозу КПК, составляет 56,6%.

От осложнений кори умер житель Ровенской области. Мужчине было 49 лет и у него не было ни одной прививки против кори. 3 января в Житомирской области от кори скончался мальчик в возрасте 2,8 лет.

Напомним, по данным Минздрава, в 2018 году в Украине заболели корью более 54 тысяч человек, 16 больных умерли от осложнений кори.