За две недели в Украине зафиксировано около 5 тыс. случаев кори
По заболеваемости лидируют западные области и Киев.
С начала года в Украине заболели корью около 5 тысяч человек, зафиксирован второй летальный случай. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
На прошлой неделе зафиксировано 2767 новых случаев болезни, в том числе 1087 случаев среди взрослых и 1680 случаев - среди детей.
Самые высокие показатели заболевамости сохраняются в западных областях: во Львовской, Винницкой, Ровенской и Черновицкой, а также в Киеве.
В рамках усиленной иммунизации по состоянию на 10 января доля детей, получивших пропущенную первую дозу КПК, составляет 56,6%.
От осложнений кори умер житель Ровенской области. Мужчине было 49 лет и у него не было ни одной прививки против кори. 3 января в Житомирской области от кори скончался мальчик в возрасте 2,8 лет.
Напомним, по данным Минздрава, в 2018 году в Украине заболели корью более 54 тысяч человек, 16 больных умерли от осложнений кори.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
15.01.2019 17:02