В Черниговской области от осложнений гриппа умерли три человека
У двух погибший выявили вирус "свиного гриппа" H1N1.
В Черниговской области на выходных от осложнений гриппа умерли три человека. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на управление здравоохранения Черниговской ОГА.
Согласно сообщению, погибли две женщины и мужчина. 32-летняя женщина умерла в Черниговской городской больнице №1. По данным медиков, погибшая сама была врачом, работала за границей, а в Чернигов приехала к родственникам. Больше недели она лечилась дома и обратилась к врачам слишком поздно.
Также в Черниговской больнице №1 от вирусной пневмонии в результате гриппа умер 60-летний мужчина. Он поздно обратился за медицинской помощью. Еще одна больная - 48-летняя женщина - скончалась в Городнянской районной больнице. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.
У женщин лабораторными анализами выделен штамм гриппа АH1N1, который относится к разновидностям свиного гриппа (пандемический).
В администрации отметили, что на Черниговщине с начала нынешнего эпидсезона зафиксировано 7 летальных случаев из-за осложнений, вызванных вирусными заболеваниями.
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