В Черниговской области от осложнений гриппа умерли три человека

У двух погибший выявили вирус "свиного гриппа" H1N1.

В Черниговской области на выходных от осложнений гриппа умерли три человека. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на управление здравоохранения Черниговской ОГА.

Согласно сообщению, погибли две женщины и мужчина. 32-летняя женщина умерла в Черниговской городской больнице №1. По данным медиков, погибшая сама была врачом, работала за границей, а в Чернигов приехала к родственникам. Больше недели она лечилась дома и обратилась к врачам слишком поздно.

Также в Черниговской больнице №1 от вирусной пневмонии в результате гриппа умер 60-летний мужчина. Он поздно обратился за медицинской помощью. Еще одна больная - 48-летняя женщина - скончалась в Городнянской районной больнице. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

У женщин лабораторными анализами выделен штамм гриппа АH1N1, который относится к разновидностям свиного гриппа (пандемический).

В администрации отметили, что на Черниговщине с начала нынешнего эпидсезона зафиксировано 7 летальных случаев из-за осложнений, вызванных вирусными заболеваниями.