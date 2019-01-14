Пациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской области

На момент постановки диагноза в области не было необходимого препарата.

Во Львовской области 25-летний житель Перемышлянского района находится в критическом состоянии из-за ботулизма. Медики смогли ввести сыворотку почти через сутки после госпитализации и на второй день после отравления, сообщает Zaxid.net.

По данным издания, мужчина поступил в больницу вечером 11 января, почти через сутки после отравления. Установлено, что мужчина ел маринованные грибы домашнего приготовления в компании друзей, другие участники вечеринки за медицинской помощью не обращались. Во Львовской областной инфекционной больнице ему диагностировали ботулизм, однако сделать укол сыворотки не смогли, так как ее не было на территории области.

"Департамент здравоохранения ЛОГА, как только получил информацию о случае ботулизма, отправил в Киев за сывороткой машину Центра медицины катастроф. 12 января противоботулиническая сыворотка была во Львове и в 16:00 ее ввели пациенту - через двое суток после употребления грибов и почти через сутки после госпитализации в больницу", - сказано в сообщении.

"С момента заболевания до обращения за медицинской помощью и введение сыворотки прошло довольно много времени, токсин бутулизму успел поразить все жизненно важные органы и системы. Состояние пациента очень тяжелое, критическое. Он получает все необходимое в таких случаях лечение и теперь все зависит от состояния его организма", - сообщил директор инфекционной больницы Сергей Федоренко.

Ботулизм - это острая токсикоинфекция, вызванная палочкой Clostridium botulinum и ее токсином, содержится в неправильно приготовленных и хранящихся консервах. Основной причиной заболевания ботулизмом являются продукты домашнего приготовления: овощные, грибные, мясные, рыбные консервы, сырокопченые окорока, соленая, вяленая и копченая рыба.

В 2018 году Министерство здравоохранения Украины впервые включило антитоксин в централизованные закупки для формирования запаса сыворотки. Всего в прошлом году в Украине зафиксировано 48 случаев ботулизма, пять человек погибли.