Опасных выбросов в воздухе после пожара на химзаводе в Калуше не обнаружили

Мониторинг воздуха еще продолжается.

Опасных выбросов в воздухе после пожара на химзаводе в Калуше не обнаружили
Завод "Карпатнефтехим"
Фото: naftohimik.info

В Калуше не зафиксировали загрязняющих веществ в воздухе после пожара на заводе "Карпатнефтехим". Об этом говорится в сообщении горсовета по итогам внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Ведомственная лаборатория "Карпатнефтехим" проводила отбор и анализ проб воздуха в пределах санитарно-защитной зоны предприятия. Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано", - говорится в сообщении.

При этом в горсовете отметили, что мониторинг состояния воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия и в жилой зоне, который проводит "Ивано-Франковский областной лабораторный центр Минздрава Украины", еще продолжается. Его результаты сообщат позже.

Главный врач города отчитался, что пострадавших с признаками отравления или ожогов в больницы города по состоянию на 11:00 13 января не поступало.

Напомним, около 21:00 12 января в Калуше возник пожар на полиолефиновом производстве завода "Карпатнефтехим". Пожар был локализован в 23:48. К тушению привлекли 110 спасателей и 20 единиц техники. Огонь потушили в 10:44.


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