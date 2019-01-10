Валерия Пешего пытались сжечь, а потом зарезать.

Национальная полиция задержала подозреваемых в покушении на убийство ирпенского застройщика

Нападение произошло 26 октября 2018 года. Преступники попытались поджечь автомобиль, внутри которого находился бизнесмен, а когда им это не удалось и потерпевший выскочил из салона, набросились нанесли ему ножевые ранения.

По подозрению в нападении задержан 58-летний заказчик, у которого дома нашли и изъяли около миллиона долларов наличными, и двух вероятных исполнителей - 30 и 32 лет. Им вменяют статьи ч.3 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - покушение на убийство.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Имя пострадавшего в сообщении полиции не указано, но его называет местное издание "Зоря Приирпенья". Это Валерий Пеший, депутат горсовета Ирпеня и экс-начальник отдела земельных ресурсов Госкомзема в Ирпене. В 2015 году был кандидатом в горсовет от партии "Наш край".