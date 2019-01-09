В Киеве скончался известный историк Дмитрий Малаков
Краевед известен путеводителями по Украине и книгами об истории Киева.
9 января ушел из жизни Дмитрий Малаков, краевед, лауреат Премии имени Дмитрия Яворницкого. Об этом сообщает портал "Читомо".
В конце 80-х годов совместно с Анатолием Кончаковским Малаков начал готовить экспозицию для создания музея Михаила Булгакова.
Отреставрированный по проекту и под руководством его супруги, архитектора Ирины Малаковой, дом Булгакова на Андреевском спуске, открыли 15 мая 1991, в день столетия со дня рождения писателя. Музей там было создан несколько позже.
С 1992 года Малаков работал в музее истории Киева.
Прожив всю жизнь в Киеве, Малаков передал множество артефактов прошлых эпох с семейной коллекции для экспозиции в музеях и на выставках, он автор большого количества путеводителей по Украине, книг об истории Киева, фотоальбомов и мемуаров, многие из которых стали визитными карточками столицы.
Напомним, ранее скончался британский актер Уильям Морган Шеппард, известный по ролям в культовых сериалах "Доктор Кто", "Звездный путь", "Вавилон 5" и других.
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09.01.2019 11:32