В Киеве скончался известный историк Дмитрий Малаков

Краевед известен путеводителями по Украине и книгами об истории Киева.

9 января ушел из жизни Дмитрий Малаков, краевед, лауреат Премии имени Дмитрия Яворницкого. Об этом сообщает портал "Читомо".

В конце 80-х годов совместно с Анатолием Кончаковским Малаков начал готовить экспозицию для создания музея Михаила Булгакова.

Отреставрированный по проекту и под руководством его супруги, архитектора Ирины Малаковой, дом Булгакова на Андреевском спуске, открыли 15 мая 1991, в день столетия со дня рождения писателя. Музей там было создан несколько позже.

С 1992 года Малаков работал в музее истории Киева .

Прожив всю жизнь в Киеве , Малаков передал множество артефактов прошлых эпох с семейной коллекции для экспозиции в музеях и на выставках, он автор большого количества путеводителей по Украине, книг об истории Киева , фотоальбомов и мемуаров, многие из которых стали визитными карточками столицы.

Напомним, ранее скончался британский актер Уильям Морган Шеппард, известный по ролям в культовых сериалах "Доктор Кто", "Звездный путь", "Вавилон 5" и других.