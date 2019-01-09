В Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка

Погибшая не была привита от гриппа.

16-летняя девушка умерла в Ровенской области из-за осложнений гриппа. Об этом сегодня сообщил региональный лабораторный центр Минздрава Украины.

Трагедия произошла в Осторжском районе. Девушка поступила в больнице 2 января, ее сразу госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Однако 7 января жизнь ребенка оборвалась.

Лабораторные исследования подтвердили вирус гриппа А (H3N2), окончательный диагноз погибшей - грипп А и вирусный энцефалит.

Медики уточнили, что погибшая не была привита от гриппа.

Напомним, в этом году в Украине циркулируют три штамма гриппа - "Сингапур", "Мичиган" и "Колорадо". По данным Минздрава, эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ достигнут в 9 областях, однако это еще не пик эпидемии. Тем не менее, от осложнений гриппа в Украине уже умерли шесть человек.

Наиболее эффективным средством профилактики заболевания является вакцинация, вакцины от этих штаммов есть во всех регионах Украины.