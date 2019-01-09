В Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка
Погибшая не была привита от гриппа.
16-летняя девушка умерла в Ровенской области из-за осложнений гриппа. Об этом сегодня сообщил региональный лабораторный центр Минздрава Украины.
Трагедия произошла в Осторжском районе. Девушка поступила в больнице 2 января, ее сразу госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Однако 7 января жизнь ребенка оборвалась.
Лабораторные исследования подтвердили вирус гриппа А (H3N2), окончательный диагноз погибшей - грипп А и вирусный энцефалит.
Медики уточнили, что погибшая не была привита от гриппа.
Напомним, в этом году в Украине циркулируют три штамма гриппа - "Сингапур", "Мичиган" и "Колорадо". По данным Минздрава, эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ достигнут в 9 областях, однако это еще не пик эпидемии. Тем не менее, от осложнений гриппа в Украине уже умерли шесть человек.
Наиболее эффективным средством профилактики заболевания является вакцинация, вакцины от этих штаммов есть во всех регионах Украины.
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