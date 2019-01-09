Минюст предложил украинцам повторные браки

Юбилейные церемонии должны способствовать укреплению института семьи.

Минюст предложил украинцам повторные браки
Фото: ru.tsn.ua

Министерство юстиции предлагает украинцам провести юбилейную церемонию бракосочетания.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прожив дружно и счастливо со своим избранником 25, а может и 50 лет, вы получите возможность повторить обряд и напомнить себе о самом счастливом дне вашей жизни. Вы снова сможете сказать" да "своей второй половинке и почувствовать те незабываемые эмоции. Отпраздновать юбилей брака можно, заказав в любом ГРАГС страны повторную церемонию бракосочетания", - сообщила начальник управления государственной регистрации актов гражданского состояния Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины Ирина Дубиковская.

В ведомстве считают, что юбилейные церемонии будут способствовать укреплению института семьи и укреплению семейных отношений.

Согласно сообщению, услугу могут заказывать как семейные пары, так и их родные или друзья.

Провести юбилейную церемонию может любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Во время церемонии семейным парам вручат свидетельство о браке. Правда, в нем будет указано "повторно".

Напомним, в 2016-м Минюст запустил проект "Брак за сутки". По данным министерства, пары, которые воспользовались этой услугой, разводятся реже.


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