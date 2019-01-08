В день Рождества в бытовых пожарах погибли 17 человек, шестеро пострадали

Всего за первую неделю 2019 года показатель погибших и пострадавших составляет уже 72 и 27 человек соответственно.

В день Рождества в бытовых пожарах погибли 17 человек, шестеро пострадали
За прошедшие сутки в Украине установлен новый антирекорд.
Фото: zk.dsns.gov.ua

Новый антирекорд установлен за прошедшие сутки в Украине - в день Рождества 17 граждан погибли при бытовых пожарах, шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"Зимой показатель трагических случаев в жилом секторе пугает стабильно высокими цифрами, как только температура воздуха за окном существенно снижается. Ведь граждане продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности", - отмечают спасатели.

По данным ГосЧС, чаще всего жертвами огня становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях.

Так, в городе Павлоград Днепропетровской области в одноэтажном жилом доме возник пожар, в результате которого погибла женщина 1985 года рождения. Владелицу дома и еще одного человека, вероятно сына хозяйки, пожарным удалось спасти. В этот же день при пожаре в одном из частных домов в Новогнатовке Донецкой области, погиб мужчина 1968 года рождения.

В Хмельницкой области во время проведения разведки и тушения пожара в одной из комнат дома пожарные также обнаружили тело 80-летней женщины. В городе Купянск Харьковской области где огонь унес жизни сразу двух человек, в том числе ребенка 2018 рождения.

"Всего за первую неделю нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 72 и 27 человек соответственно", - отмечают в ГосЧС.

Напомним, за первые трое суток нового года в Украине при пожарах погибли 33 человека, еще 12 людей пострадали, а 14 спасатели достали из огня невредимыми.


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