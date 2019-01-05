Полиция прекратила поиски четырех лыжников, попавших под лавину в Норвегии

Женщина из Швеции и трое мужчин из Финляндии пропали 2 января.

Полиция прекратила поиски четырех лыжников, попавших под лавину в Норвегии
Фото: environment.nationalgeographic.com

В северной Норвегии в результате схождения лавины, вероятно, погибли четверо туристов, которые считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает АР со ссылкой на норвежскую полицию.

Отмечается, что у спасателей "больше нет никаких надежд найти кого-либо живым", так как "невозможно прожить почти два дня в снегу".

Лыжники пропали в среду, 2 января, около 15:00 по Гринвичу. Среди них была женщина из Швеции и трое мужчин из Финляндии.

Поисково-спасательная операция с привлечением вертолета была начата после схождения лавины шириной 300 метров. В четверг, 3 января, сильный снегопад и плохая видимость помешали спасательным работам.

Как сообщалось, в конце декабря в Хабаровском крае лавина накрыла 10 работников золотодобывающего предприятия. Двое из них погибли.


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