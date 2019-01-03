В Ровенской области пьяный мужчина бросил в односельчан гранату, но она не взорвалась

Дебошира задержала полиция.

В Ровенской области пьяный мужчина бросил в односельчан гранату, но она не взорвалась
Изьятая полицией граната
Фото: rv.npu.gov.ua

В селе Рокитное Ровенской области полицейские задержали 20-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения бросил в людей гранату.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"Как выяснилось, вечером 2 января к парню и девушке подошел нетрезвый молодой человек и начал конфликтовать. Впоследствии он достал из кармана куртки гранату, которую бросил под ноги паре. К счастью, боеприпас не взорвался, а напуганная девушка сразу позвонила на 102. Услышав это, злоумышленник поднял опасный предмет и ушел. Его задержали на соседней улице вблизи места проживания", - говорится в сообщении.

В кармане куртки у задержанного обнаружили и изъяли корпус ручной осколочной гранаты "Ф-1" и запалк ней, которые направлены на экспертизу.

Фото: rv.npu.gov.ua

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи готовят материалы для сообщения ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Также полицейские устанавливают происхождение гранаты.

Напомним, в Тернопольской области девушка случайно вытянула чеку из гранаты во время застолья. В результате взрыва пострадали пять человек.


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