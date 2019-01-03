В харьковской квартире нашли мертвыми двух студенток из Турции

В Харькове в квартире дома по улице Валентиновской нашли мертвыми двух иностранных студенток с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

3 января в полицию обратился 19-летний парень с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета. По его словам, девушки с 31 декабря 2018 года не отвечали на телефонные звонки.

"Прибыв на место происшествия, в съемной квартире работники полиции обнаружили два женских тела без признаков жизни", - рассказали в полиции.

По информации правоохранителей, студентки были родом из Турции.

Фото: 057.ua

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Проводятся следственные и розыскные действия.

Напомним, в ноябре прошлого года в одном из ресторанов Харькова внезапно умерла 20-летняя студентка.