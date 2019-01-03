В харьковской квартире нашли мертвыми двух студенток из Турции
Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В Харькове в квартире дома по улице Валентиновской нашли мертвыми двух иностранных студенток с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
3 января в полицию обратился 19-летний парень с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета. По его словам, девушки с 31 декабря 2018 года не отвечали на телефонные звонки.
"Прибыв на место происшествия, в съемной квартире работники полиции обнаружили два женских тела без признаков жизни", - рассказали в полиции.
По информации правоохранителей, студентки были родом из Турции.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Проводятся следственные и розыскные действия.
Напомним, в ноябре прошлого года в одном из ресторанов Харькова внезапно умерла 20-летняя студентка.
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