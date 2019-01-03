В Тернопольской области девушка случайно вытянула чеку из гранаты во время застолья, пострадали пять человек

Боеприпас принес ее друг, чтобы похвастаться.

В Тернопольской области девушка случайно вытянула чеку из гранаты во время застолья, пострадали пять человек
Разорвавшиеся части гранаты
Фото: tp.npu.gov.ua

В селе Колодеевка Тернопольской области в результате взрыва гранаты пострадали пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет.

Об этом сообщается на сайте полиции.

По предварительной информации, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой, которую принес с собой 24-летний житель соседнего села на Новый год, чтобы похвастаться и оставил на столе.

"Шестеро друзей - две девушки и четверо парней - вместе встречали в данном доме новый год. 2 января они решили еще раз собраться. Однако один из компании задержался и вовремя не пришел", - рассказал начальник областного управления НацполицииСтепана Яцух.

Гранату захотела рассмотреть поближе одиннадцатиклассница, но случайно задела чеку и она взорвалась.

У всех пострадавших травмы различной степени тяжести - травмы глаз, химические ожоги, переломы, разрывы барабанных перепонок, рваные раны различных частей тела. Состояние троих стабильное, двое находятся в реанимации.

Фото: tp.npu.gov.ua

На месте происшествия работают оперативники, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители выясняют, откуда у молодого парня появилась граната. Расследование ведется по ст. 263 ч.1 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Фото: tp.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Тернополе в результате взрыва гранаты в однокомнатной квартире погиб мужчина. Еще двое - ранены.


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