Подозреваемый в убийстве семьи в Виннице арестован без права залога
Подозреваемым в убийстве семьи в Виннице оказался отец.
Винницкий городской суд 2 января избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога подозреваемому в совершении жестокого убийства четырех человек.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.
Отмечается, что в уголовном производстве назначено более 15 судебных экспертиз, проводятся допросы и изучение вещественных доказательств
Напомним, 31 декабря около 15:00 диспетчер "скорой помощи" сообщил в полицию о том, что в одной из квартир города найдены тела двух женщин и семилетнего ребенка. Еще одну трехлетнюю девочку с телесными повреждениями в области головы забрали в реанимацию, но спасти ее не удалось.
"Скорую" вызвал владелец квартиры, который нашел тела. Убитыми были его 63-летняя мать, 30-летняя жена, 7-летний сын и 3-летняя дочь. По предварительным данным, они погибли от травм головы.
1 января 30-летнему жителю Винницы, сообщившему о гибели родственников, предъявили подозрение в умышленном убийстве четырех человек.
В полиции сообщили, что подозреваемый указал на орудие преступления - молоток. Мотивом могла стать ссора с бывшей супругой.
За убийство четырех человек злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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Общество
03.01.2019 07:37