Подозреваемый в убийстве семьи в Виннице арестован без права залога

Винницкий городской суд 2 января избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога подозреваемому в совершении жестокого убийства четырех человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Отмечается, что в уголовном производстве назначено более 15 судебных экспертиз, проводятся допросы и изучение вещественных доказательств

Напомним, 31 декабря около 15:00 диспетчер "скорой помощи" сообщил в полицию о том, что в одной из квартир города найдены тела двух женщин и семилетнего ребенка. Еще одну трехлетнюю девочку с телесными повреждениями в области головы забрали в реанимацию, но спасти ее не удалось.

"Скорую" вызвал владелец квартиры, который нашел тела. Убитыми были его 63-летняя мать, 30-летняя жена, 7-летний сын и 3-летняя дочь. По предварительным данным, они погибли от травм головы.

1 января 30-летнему жителю Винницы, сообщившему о гибели родственников, предъявили подозрение в умышленном убийстве четырех человек.

В полиции сообщили, что подозреваемый указал на орудие преступления - молоток. Мотивом могла стать ссора с бывшей супругой.

За убийство четырех человек злоумышленнику грозит пожизненное заключение.