Киевлянин получил четыре года тюрьмы за кражу лифтового оборудования

За три месяца он украл 20 лифтовых катушек.

Киевлянин получил четыре года тюрьмы за кражу лифтового оборудования
Фото: nr2.ru

Суд Киева приговорил 30-летнего мужчину к четырем годам тюрьмы за кражу 20 лифтовых катушек в многоэтажках Днепровского района.

Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

"При участии Киевской местной прокуратуры №4 судом объявлен обвинительный приговор злоумышленнику, который специализировался на кражах лифтового оборудования в жилых домах. Так, освободившись в июле 2018 году из мест лишения свободы, 30-летний обвиняемый за три месяца успел похитить 20 лифтовых катушек в многоэтажках Днепровского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия обвиняемого лишили возможности жителей этих домов пользоваться лифтами в течение длительного времени.

Днепровский суд признал подозреваемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража совершенная повторно, соединенная с проникновением в помещение).

Напомним, ранее житель Харькова получил 3,5 года тюрьмы за кражу оборудования из лифтов. Украденные детали он сдавал на металлолом.


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