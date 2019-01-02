В общежитии Тернополя взорвалась граната, есть погибший
Сообщается об одном погибшем и двух пострадавших.
В среду, 2 января в Тернополе в общежитии взорвалась граната.
Об этом сообщают Новости UA в Фейсбуке.
"Сегодня в 15:20 минут в Тернополе на улице Макаренко, 2 в общежитии взорвалась граната. Есть один погибший и двое травмированных", - сообщил оперативный дежурный областного управления по вопросам гражданской защиты населения Ярослав Скалецкий.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, ранее в Киеве на Оболони нашли тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты.
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