В общежитии Тернополя взорвалась граната, есть погибший

Сообщается об одном погибшем и двух пострадавших.

В среду, 2 января в Тернополе в общежитии взорвалась граната.

Об этом сообщают Новости UA в Фейсбуке.

"Сегодня в 15:20 минут в Тернополе на улице Макаренко, 2 в общежитии взорвалась граната. Есть один погибший и двое травмированных", - сообщил оперативный дежурный областного управления по вопросам гражданской защиты населения Ярослав Скалецкий.

Обстоятельства трагедии выясняются.