В Италии после падения с балкона второго этажа погибла 12-летняя украинка
Местная полиция рассматривает две версии: несчастный случай и самоубийство.
30 декабря в итальянском городе Вогера после падения с балкона второго этажа погибла 12-летняя украинка.
Об этом сообщает местное издание affaritaliani.it.
Отмечается, что девочка получила серьезную травму головы и скончалась в больнице.
Следствие рассматривает две версии: несчастный случай и самоубийство. Также полиция выясняет, почему ребенок находился дома без взрослых.
Напомним, по данным Минсоцполитики, на постоянной основе 3,2 млн граждан Украины работают за границей, непостоянно - от 7 до 9 млн человек.
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Общество
02.01.2019 14:59
02.01.2019 14:59