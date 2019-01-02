Новостей.COM ⇒ Общество

В Италии после падения с балкона второго этажа погибла 12-летняя украинка Местная полиция рассматривает две версии: несчастный случай и самоубийство. Девочка получила серьезную травму головы и скончалась в больнице. Фото: affaritaliani.it 30 декабря в итальянском городе Вогера после падения с балкона второго этажа погибла 12-летняя украинка. Об этом сообщает местное издание affaritaliani.it. Отмечается, что девочка получила серьезную травму головы и скончалась в больнице. Следствие рассматривает две версии: несчастный случай и самоубийство. Также полиция выясняет, почему ребенок находился дома без взрослых. Напомним, по данным Минсоцполитики, на постоянной основе 3,2 млн граждан Украины работают за границей, непостоянно - от 7 до 9 млн человек.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.