В Италии после падения с балкона второго этажа погибла 12-летняя украинка

Местная полиция рассматривает две версии: несчастный случай и самоубийство.

В Италии после падения с балкона второго этажа погибла 12-летняя украинка
Девочка получила серьезную травму головы и скончалась в больнице.
Фото: affaritaliani.it

30 декабря в итальянском городе Вогера после падения с балкона второго этажа погибла 12-летняя украинка.

Об этом сообщает местное издание affaritaliani.it.

Отмечается, что девочка получила серьезную травму головы и скончалась в больнице.

Следствие рассматривает две версии: несчастный случай и самоубийство. Также полиция выясняет, почему ребенок находился дома без взрослых.

Напомним, по данным Минсоцполитики, на постоянной основе 3,2 млн граждан Украины работают за границей, непостоянно - от 7 до 9 млн человек.


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