Полиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской области
Тело мужчины с пакетом на голове обнаружили на прошлой неделе.
Национальная полиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике автомобиля в селе Песчаное Золотоношского района Черкасской области.
Об этом сообщил начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
"В новогоднюю ночь работники полиции Черкасской установили и задержали подонка, который 27.12.2018 года убил 52-летнего жителя Киевской области, который работал в управлении Государственного рыбного хозяйства Киева и Киевской области. Чтобы скрыть свое преступление, он вывез тело убитого в соседнюю Черкасскую область", - сообщил он в фейсбуке.
Напомним, брошенный автомобиль с включенными фарами ночью 28 декабря заметили местные жители. Полиция, прибывшая по вызову, обнаружила в багажнике тело мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове.
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Общество
01.01.2019 09:54