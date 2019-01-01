Полиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской области

Тело мужчины с пакетом на голове обнаружили на прошлой неделе.

Национальная полиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике автомобиля в селе Песчаное Золотоношского района Черкасской области.

Об этом сообщил начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"В новогоднюю ночь работники полиции Черкасской установили и задержали подонка, который 27.12.2018 года убил 52-летнего жителя Киевской области, который работал в управлении Государственного рыбного хозяйства Киева и Киевской области. Чтобы скрыть свое преступление, он вывез тело убитого в соседнюю Черкасскую область", - сообщил он в фейсбуке.

Напомним, брошенный автомобиль с включенными фарами ночью 28 декабря заметили местные жители. Полиция, прибывшая по вызову, обнаружила в багажнике тело мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове.