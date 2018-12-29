Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом топ-40
Еще несколько лет назад туда попадали единичные треки.
Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом рейтинге топ-40, который составляет медиа-сервис ФДР.
Абсолютное большинство композиций в годовом чарте (25 треков) принадлежит украинским исполнителям. 22 композиции из них были спеты на государственном языке, две - на английском, одна - на русском.
Для сравнения в 2017 году в топ-40 было 18 песен на украинском, в 2016 - 13, в 2015 - 10, в 2014 - всего 5.
Остальные артисты в списке этого года географически распределились так: четыре исполнителя из США, по три из Великобритании и Германии, два проекта из Молдовы, по одному исполнителю из Литвы, Франции и РоSSии.
Полный список выглядит так:
- Сергій Бабкін "Де би я"
- Zayn feat Sia "Dusk Till Down"
- Антитіла "ТДМЄ"
- Kazka "Плакала"
- Alyosha "На фоні Париж"
- NK "Тримай"
- Imagine Dragons "Whatever It Takes"
- David Guetta feat SIA "Flames"
- Maruv "Drunk Groove"
- Друга Ріка "Секрет"-Бакун ремікс
- Океан Ельзи "Без Тебе"
- Pianoboy "Все, Що Тебе Не Вбиває"
- Kazka "Дива"
- Malfa "So Long"
- TamerlanAlena "Покопокохаю"
- Pink "What About Us"
- Злата Оґневіч "Танцювати"
- Post Malone "Rockstar"
- Ivan Navi "Це Вона (Зірка)"
- Таяна "Леля"
- Таяна "Фантастична Жінка"
- Таяна "Шкода"
- Robin Schulz feat James Blunt "OK"
- Мозґі "Промені"
- Alyosha "Текіла"
- Ivan Navi "Хімія"
- Наталка Карпа "Вірна"
- Антитіла "Лови Момент"
- Clean Bandit feat Demi Lovato "Solo"
- Dan Balan "Allegro Ventigo"
- Jax Jones "Breathe"
- Maruv "Focus On Me"
- On I Ona "Точка G"
- Kush Kush "Fight Back With Love Tonight"
- Pianoboy "Полуничне Небо"
- Alice Merton "No Roots"
- Dynoro "In My Mind"
- Vanotek feat Eneli "Back To Me"
- Charlie Puth "Attention"
- Время і Стекло "Тролль"
Каждую неделю в течение года ФДР составляет радиочарт Топ 40, в котором определяет самые ротируемые песни украинского радиопространства на основе подсчета плей-листов радиостанций со всей страны. В конце каждого года компания суммирует эти недельные чарты и выводит итоговый годовой Топ-4. Чем дольше и чаще композиция попадала в эфиры ФМ-станций по всей стране, тем выше ее позиция в итоговом годовом рейтинге.
Напомним, летом 2016 года Рада ввела квоты на украинские песни в радиоэфире. В первый год работы закона они составляли не менее 25% от общего времени звучания песен в течение суток. В 2017 году квота увеличилась до 30%, а в 2018 - до 35%.
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29.12.2018 08:57