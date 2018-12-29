Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом топ-40

Еще несколько лет назад туда попадали единичные треки.

Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом рейтинге топ-40, который составляет медиа-сервис ФДР.

Абсолютное большинство композиций в годовом чарте (25 треков) принадлежит украинским исполнителям. 22 композиции из них были спеты на государственном языке, две - на английском, одна - на русском.

Для сравнения в 2017 году в топ-40 было 18 песен на украинском, в 2016 - 13, в 2015 - 10, в 2014 - всего 5.

Остальные артисты в списке этого года географически распределились так: четыре исполнителя из США , по три из Великобритании и Германии, два проекта из Молдовы, по одному исполнителю из Литвы, Франции и РоSSии.

Полный список выглядит так:

Сергій Бабкін "Де би я" Zayn feat Sia "Dusk Till Down" Антитіла "ТДМЄ" Kazka "Плакала" Alyosha "На фоні Париж" NK "Тримай" Imagine Dragons "Whatever It Takes" David Guetta feat SIA "Flames" Maruv "Drunk Groove" Друга Ріка "Секрет"-Бакун ремікс Океан Ельзи "Без Тебе" Pianoboy "Все, Що Тебе Не Вбиває" Kazka "Дива" Malfa "So Long" TamerlanAlena "Покопокохаю" Pink "What About Us" Злата Оґневіч "Танцювати" Post Malone "Rockstar" Ivan Navi "Це Вона (Зірка)" Таяна "Леля" Таяна "Фантастична Жінка" Таяна "Шкода" Robin Schulz feat James Blunt "OK" Мозґі "Промені" Alyosha "Текіла" Ivan Navi "Хімія" Наталка Карпа "Вірна" Антитіла "Лови Момент" Clean Bandit feat Demi Lovato "Solo" Dan Balan "Allegro Ventigo" Jax Jones "Breathe" Maruv "Focus On Me" On I Ona "Точка G" Kush Kush "Fight Back With Love Tonight" Pianoboy "Полуничне Небо" Alice Merton "No Roots" Dynoro "In My Mind" Vanotek feat Eneli "Back To Me" Charlie Puth "Attention" Время і Стекло "Тролль"

Каждую неделю в течение года ФДР составляет радиочарт Топ 40, в котором определяет самые ротируемые песни украинского радиопространства на основе подсчета плей-листов радиостанций со всей страны. В конце каждого года компания суммирует эти недельные чарты и выводит итоговый годовой Топ-4. Чем дольше и чаще композиция попадала в эфиры ФМ-станций по всей стране, тем выше ее позиция в итоговом годовом рейтинге.

Напомним, летом 2016 года Рада ввела квоты на украинские песни в радиоэфире. В первый год работы закона они составляли не менее 25% от общего времени звучания песен в течение суток. В 2017 году квота увеличилась до 30%, а в 2018 - до 35%.