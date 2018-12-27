В центре Афин произошел взрыв у церкви
Ранения получили священнослужитель и полицейский, прибывший по вызову.
В центре Афин сегодня утром произошел взрыв, в результате которого получили ранения два человека. Об этом сообщает Reuters.
Подозрительный предмет - металлическую коробку - заметили церковные служители у храма Святого Дионисия. Священник вызвал полицию. При осмотре взрывное устройство сработало, ранив полицейского. Правоохранитель попал в больницу с травмами рук и лица. Также незначительные травмы получил священнослужитель.
Сотрудники контртеррористического подразделения полиции оцепили район, где произошел взрыв. Полиция проверяет видео с камер наблюдения в этом районе.
Ранее в декабре мощный взрыв выбил окна и повредил фасад здания частного телеканала Skai в Афинах.
Напомним, на прошлой неделе на рождественской ярмарке во Львове взорвались баллоны с газом, пострадали пять человек - один из них получил ожоги 50% тела и до сих пор находится в реанимации.
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