11-летняя украинка родила ребенка в Польше

Мать девочки не подозревала, что ее дочь беременна.

11-летняя украинка родила ребенка в Польше
Фото: huggies.com.au

В польском городе Гданьск 11-летняя девочка из Украины родила ребенка.

Об этом пишет Zaxid.net.

По данным Gazeta Wyborcza, к врачам в городке Скаршевы Поморского воеводства 18 декабря обратилась мама и ее 11-летняя дочь, которая жаловалась на плохое самочувствие. После ряда обследований оказалось, что дочь беременна. Врачи сразу сообщили об этом в полицию и прокуратуру.

Беременную немедленно госпитализировали в больницу в Гданьске, где она и родила. Больница не разглашает информации о состоянии здоровья роженицы и ее ребенка.

Как сообщил прокурор окружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душинский, мать и ее дочь родом из Украины и переехали в Польшу в сентябре. По предварительной информации, мать на время своей поездки в Польшу оставила дочь на попечении 63-летнего сожителя.

Мать девочки не подозревала, что ее дочь беременна.

Сейчас по делу ведется следствие, которое должно выяснить на территории какой страны произошло преступление. От этого зависит, кто будет расследовать дело - правоохранительные органы Польши, или Украины.

Напомним, в прошлом году 12-летняя жительница Борислава родила здорового ребенка - девочку весом 2,5 кг.


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